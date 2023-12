Reprodução/ Instagram Angélica comemora Natal antecipado com ex-angelicats

Angélica se reuniu com amigas, entre elas a ex-assistentes de palco, para comemorar o Natal antecipadamente. A atriz Juliana Silveira, que é uma ex-angelicats, compartilhou fotos do reencontro no Instagram.

"Sobre a noite passada, a amizade e o amor que nos une e fortalece. Mulheres inspiradoras e incríveis, que eu tenho a sorte de chamar de amigas/irmãs", escreveu Juliana no post.



A produtora executiva da Angélica Produções Artísticas, Deborah Montenegro, abriu sua casa para a reunião. Além de Juliana, estavam presentes as ex-angelicats Mariana Nogueira, Marcella Bordallo, Stella Mouzinho e Renata Moretzsohn.



Angélica começou a ter assistentes de palco nos programas que fez na TV Manchete, nas décadas de 1980 e 1990. Camila Pitanga e Giovanna Antonelli também já foram angelicats na época, além de Mariana, Marcella, Stella e Renata.



Juliana Silveira foi assistente da apresentadora no "Passa ou repassa", do SBT, e depois na Globo, ao lado de Geovanna Tominaga, Micheli Machado e Mirella Tronkos.

