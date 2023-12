Reprodução Popó e Bambam





O clima entre Popó e Kléber Bambam continua sendo dos piores. Nesta quarta-feira (13), Popó tentou agredir o ex-BBB Kléber Bambam durante a coletiva de imprensa do Fight Music Show 4.



"Ele esqueceu que está com um homem que tem duas mãos. Se você não calar a boca, eu vou te bater aqui, seu v****. Se respeite", disse Popó, ao partir para cima de Bambam.

Parte da web apontou marketing dos dois para promover a luta, enquanto outros internautas acreditaram no desafeto. "Que papel ridículo, até a encenação é fraca", alertou um internauta. "Acho que o Bambam teve um choque de realidade ali , depois desse enquadro", sugeriu outro.

Bambam e Popó vão lutar no dia 24 de fevereiro, mas as duas celebridades começaram a trocar farpas e provocações nas redes sociais há meses. Além deles, o evento vai contar com uma luta entre Biel e Thomaz Costa, ex-participantes de A Fazenda.