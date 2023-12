Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Record entrega 'maratona' para final do reality

A final de "A Fazenda 15" acontece dia 21 de dezembro e a Record decidiu revelar as mudanças que o programa vai ter nesses últimos dias. O reality promete gerar ainda mais conflitos entre os peões com novas dinâmicas, como eliminações duplas, surpresas, roças especiais, lavação de roupa suja e a festa com a volta de todos peões da temporada.



Nesta segunda-feira (11), acontece a última Prova de Fogo da edição e uma atividade entre os confinados. Já amanhã, terça-feira (12), será formada mais uma roça. Dessa vez com cinco participantes. Deste modo, dois serão vetados da Prova do Fazendeiro.

Na quarta-feira (13), acontece a última Prova do Fazendeiro e será aberta a votação entre quatro roceiros para uma roça dupla. Ou seja, na quinta-feira (14), os dois menos votados serão eliminados.

Na sexta-feira (15), acontecerá uma Prova Especial, com os oito peões que continuarão na disputa. Esta dinâmica terá como tema o reality “A Grande Conquista” e será disputada em quatro duelos. Os quatro perdedores irão automaticamente para uma Roça Especial. Os vencedores, por sua vez, serão testados: poderão escolher ganhar R$ 30 mil, mas sem saber que com o dinheiro vem uma indicação a Roça e a troca de lugar, automaticamente, com o adversário que perdeu o duelo.

Os oito peões ainda votarão para definir o quinto roceiro, entre os que não forem indicados para a berlinda. Tal roça também será dupla. As eliminações dos dois participantes acontecerão no sábado (16).



Na segunda-feira (18), haverá a última lavação de roupa suja da edição com todos os peões da temporada, valendo prêmios. Neste dia, ainda será formada uma roça com os seis peões restantes no jogo. O público deve escolher quatro deles para serem os finalistas da temporada. A eliminação dos semifinalistas, então, acontece na terça-feira (19).



Na quarta-feira (20), acontece a tão esperada festa final com a participação de todos os peões da temporada. Neste dia, ainda será aberta a votação para o público escolher o campeão da edição que levará para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.



