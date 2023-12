Kayky Brito

O ator Kayky Brito liderou a lista. O nome dele repercutiu na mídia após o artista ser atropelado no Rio de Janeiro, na madrugada de 2 de setembro. O acidente foi grave e ainda contou com a falta de socorro do amigo Bruno de Lucas, que estava no local. Além disso, imagens de Kayky conversando com mulheres antes de atravessar a rua foram reveladas pela Record e também fizeram o caso circular na web.