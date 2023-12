Reprodução Motorista do caso Kayky brito volta atrás sobre carreira na política

O motorista Diones Coelho, que atropelou Kayky Brito, voltou atrás e rejeitou a ideia de se candidatar a vereador do Rio de Janeiro. Através do Instagram, o profissional de aplicativo explicou o motivo da decisão.

"Eu pretendia, não afirmei nada. Estava analisando junto com a minha família e a proposta que a mim foi feita. (...) Entendi que não é o que tenho que fazer. Não vou vir candidato a vereador. É uma decisão que tomei", destacou.

Diones afirmou que continuará trabalhando como motorista de aplicativo e publicidades nas redes. "Tenho a plena responsabilidade de trazer coisas boas que irão agregar, somar na vida deles [seguidores]."

No início do mês, o motorista viralizou ao dizer aos seguidores que pretendia se candidatar a vereador do Rio. "Sim, pretendo vir candidato nessa próxima eleição aqui no Rio de Janeiro. É algo que já venho conversando com pessoas influentes, em off, né!? Mais para frente isso vai ser formalizado", disse na época.

A declaração não foi bem aceita nas redes sociais e o motorista foi alvo de diversas críticas.