Reprodução Jojo Todynho perde 33kg e compara antes e depois: 'Orgulho'

A influenciadora Jojo Todynho anunciou neste domingo (10) já ter perdido 33kg desde quando decidiu emagrecer. A campeã de "A Fazenda 13" fez a cirurgia bariátrica no início de agosto.

Através do Instagram, a cantora festejou com orgulho o que chama de "a melhor escolha". Ela também dispensou comparações com outras pessoas e comentários ofensivos que se passam por opinião.

"33Off com muito orgulho!!!… Com a certeza que fiz a melhor escolha e estou no caminho certo… Vivendo o meu processo (ele é meu, esquece só meu), o resultado de fulana de sicrano não me interessa, você que vive com essa língua de balança preocupada(o) se eu perdi peso ou não, deveria usá-lá para pesar e colocar na balança a sua vida…", sugeriu.

A influenciadora apontou ter elevado a autoestima com a mudança de hábitos. "Eu sempre me amei e agora muito mais, não esperem de mim uma mulher 38, isso eu nunca serei e nem quero, me respeita, eu sou 'CAVALONA' e somente eu decido se reduzo o peito ou bumbum. AGRADEÇO O CARINHO E APOIO, MAS DISPENSO SUA OPINIÃO", completou.