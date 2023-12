Reprodução Irmão de Virginia Fonseca vira réu em caso de crime sexual

Irmão de Virginia Fonseca e parceiro de negócios, o empresário William Gusmão tornou-se réu na investigação por crime sexual cometido contra Lilly Martins, de 27 anos. O caso teria acontecido em abril deste ano em Jussara, interior de Goiás.



A denúncia do Ministério Público de Goiás foi recebida pela juíza Bárbara Fernandes Barbalho. Anteriormente, Lilly Martins foi indiciada por falsa denúnica, mas o caso foi arquivado. As informações são do G1.

A denúncia surgiu em setembro, quando o MP-GO apontou que William Gusmão teria agido com consciência ao praticar atos libidinosos para satisfazer a própria vontade.

No dia em questão, Lilly Martins teria se aproximado do empresário para pedir uma foto quando ele enfiou a mão na calça dela.

O MP-GO também pediu para que os indiciamentos contra Lilly fossem arquivados, alegando que eles iam “em desencontro com as provas colhidas durante a instrução realizada na fase inquisitorial, visto que restou demonstrado os indícios de autoria e materialidade do delito de importunação sexual". O pedido foi aceito pela Justiça.