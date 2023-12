Reprodução Filha de Jaquelline rebate ataques e web se impressiona com maturidade

Filha da peoa de “A Fazenda 15” Jaquelline Grohalski, Bella Grohalski surpreendeu internautas neste domingo (10) ao rebater ataques de haters. Através do perfil no Instagram, a criança de 10 anos lamentou o desrespeito das pessoas que estavam acusando o pai dela de ser ausente.

"Que falta de respeito é essa? Ficam falando no Kawai que o meu pai não foi presente na minha vida. Não é porque eu não posto com ele muitas coisas que ele não foi presente. Na verdade, eu não posto porque ele mora em Rondônia e ele veio aqui para minha formatura", se justificou.

Bella também apontou que as redes sociais não resumem a vida real. "E vocês têm que ficar falando baboseira, falando que meu pai não foi presente? Ah, se toca, né? Não quer dizer que [tudo que] eu posto aqui na minha vida é a mesma coisa, tá? Não é porque eu não posto com meu pai que meu pai não foi presente, então repense bem e parem de falar com meu pai não foi presente na minha vida, tá?", pediu.

No vídeo, Pablo Kluska também se pronunciou em defesa da filha. O ex de Jaquelline expôs que sempre acompanhou a vida da criança, revelando que ela já morou com ele.

"Eu e a mãe dela nos separamos quando ela tinha um ano, após isso a gente sempre foi parceiro, foi amigo, nada mudou. Não vem de hate, tentar fazer mal para mim ou para minha filha", rebateu.

O rapaz ainda relatou ter passado horas de viagem para chegar até São Paulo, onde Bella mora, para poder comparecer na formatura dela.

Nas redes sociais, internautas elogiaram a postura da menina de 10 anos. “Doí saber que uma criança tem a dicção melhor que a minha”, brincou um internauta. “A filha da Jaque é muito inteligente, não é à toa que puxou a mãe”, declarou outra. “Mais madura que muitas pessoas por aí”, comentou um terceiro.

🚨VEJA: Internautas elogiam a oratória da filha da Jaque, participante de #AFazenda



pic.twitter.com/VGkHj1u3fn — CHOQUEI (@choquei) December 10, 2023