Reprodução Casamento às Cegas: Lissio assume namoro e web compara atual com a ex

Ex-participante de "Casamento às Cegas", o empresário Lissio Fiod anunciou publicamente o romance com a atriz Leticia Bottega. É o primeiro relacionamento desde a separação com Luana Braga, com quem ele se casou no reality.



Através do Instagram, ele publicou momentos a dois com a artista. "Charlando con una chica hermosa", declarou.

Nas redes sociais, internautas compararam e apontaram semelhança entre Leticia e Luana Braga. "Dá pra ver que superou, a cara da ex", alfinetou uma. "Pode copiar, só não faz igual...", adicionou outra. "Só eu achei a cara da Luana?", questionou uma terceira.

Lissio e Luana Braga foram os primeiros participantes da edição brasileira do reality, tendo integrando o elenco da primeira temporada. O ex-casal oficializou a relação com o casamento e se tornou um caso de sucesso do programa.

Em novembro de 2022, a dupla surpreendeu a legião de fãs ao anunciar o término do relacionamento.