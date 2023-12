Reprodução Carla Diaz entrega caso inusitado com vibrador em aeroporto: 'Riram'

Em conversa com Juliette, a atriz Carla Diaz revelou ter passado por um momento inusitado no aeroporto, quando outras pessoas viram o vibrador dela. A ex-BBB recebeu a paraibana no próprio podcast "Diaz On".

Durante a entrevista, Carla Diaz relembrou um momento que precisou esvaziar a bolsa para embarcar no avião. "Outro dia estava com uma amiga no aeroporto, tinha perdido o voo e fui mostrando o que tinha na bolsa, fui tirando...", contou.

Juliette questionou se Carla teria deixado escapar o lubrificante. Em 2022, a atriz chamou atenção após publicar uma foto com o item ao lado.



"Não, não foi. Foi um amigo parecido", brincou Diaz. "Um vibrador?", apostou Juliette. "É, um vibrador de borboleta. Eu tinha acabado de ganhar. Passando no raio-x com um vibrador de borboleta. As pessoas riram…", revelou a apresentadora.

Carla Diaz aproveitou o momento e refletiu que as pessoas associam ela com a carreira mirim. "Acho que nunca pensam ou as pessoas antigamente não achavam que Carla Diaz usava esse tipo de coisa, entendeu?".

Juliette respondeu apontando que o BBB pode ter ajudado a revelar mais da personalidade da atriz. "Acho que, no BBB, as pessoas tiraram um pouco essa visão de Khadija", disse, cintando a personagem de "O Clone".