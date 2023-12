Ananda Apple

A jornalista da Globo chocou o apresentador Rodrigo Bocardi ao revelar que completou 62 anos no início de outubro. A comandante do "Quadro Verde", no "Bom Dia São Paulo", também surpreendeu os espectadores que a acompanharam no jornal matinal. . "Ananda Apple 62 anos, com cara e vontade de 30 anos", avaliou um internauta no X, antigo Twitter.