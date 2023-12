Reprodução Instagram - 5.12.2023 Alexandre Pires

O cantor Alexandre Pires e o empresário dele, Matheus Possebon, estão sendo investigados por garimpo ilegal em terras Yanomami. Na última segunda-feira (4), a “Operação Disco de Ouro” aplicou mandados de busca e apreensão em endereços de propriedade do músico. Desta forma, foi noticiado que o artista é dono de uma mansão de R$ 16 mil, algo que foi desmentido pelo ex-empresário de Alexandre.



"A assessoria jurídica da “Ghetto Produtora”, empresa de produção artística, que tem como sócio proprietário Aldo Braghetto Filho, por intermédio de seu advogado Dr. José Fernandes da Silva Júnior (OAB/SP 190.235), esclarece que ele é o proprietário legal da casa localizada na região da Granja Viana, em São Paulo, avaliada em R$ 16 milhões e que ocupa um terreno de 6.902 m²", iniciou o comunicado da equipe do ex-empresário do cantor, Aldo Braghetto".



"A propriedade que vem sendo noticiada erroneamente como parte do patrimônio do cantor Alexandre Pires, investigado por envolvimento com garimpo e extração de minério em áreas indígenas, não pertence ao artista. O imóvel foi adquirido por Aldo Braghetto Filho, no ano de 1993, quando ainda era empresário do cantor Fábio Jr, tendo em mãos todos os documentos necessários para comprovar sua obtenção", continuou o texto.



Por fim, o informe explica: "O empresário cuidou da gestão de carreira do cantor Alexandre Pires de 2006 até 2020, e atualmente não tem nenhum vínculo profissional com o artista, são apenas amigos de longa data. Aldo Braghetto Filho está à disposição para qualquer esclarecimento que for necessário referente ao imóvel e sua aquisição".



Investigação contra Alexandre Pires

Alexandre Pires e o empresário, Matheus Possebon, estão sendo investigados pela Polícia Federal, por suspeita de envolvimento com o garimpo ilegal em terras indígenas. A Operação Disco de Ouro cumpriu mandados de busca e apreensão nesta segunda-feira (4), em endereços ligados ao cantor e o agente.

A investigação é um desdobramento de outra operação que começou em janeiro de 2022. Na época, a PF apreendeu toneladas de cassiterita, um minério de alto custo, extraídas ilegalmente. Pires teria recebido ao menos R$ 1 milhão de uma mineradora investigada, além de ter supostamente movimentado quantias destinadas à mineradora em contas suspeitas.

Já o empresário é investigado por suspeita de financiar o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami e ele seria um dos "responsáveis pelo núcleo financeiro dos crimes". Os agentes federais cumpriram um dos mandados em um cruzeiro temático onde Alexandre se apresentava em Santos, no litoral de São Paulo.

Matheus foi detido e preso pela Polícia assim que desembarcou do navio.

A Opus Entretenimento, empresa que gere a carreira de Pires, quebrou o silêncio sobre o caso e prestou apoio ao cantor em um comunicado . Fernando Pires, irmão do cantor, falou em "preconceito" em uma reflexão nas redes sociais.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente