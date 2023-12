Reprodução Fred revela encontro com Rodrigo Simas: 'Aberto a novas experiências'

O jornalista Fred Bruno revelou ter tido uma vontade mais liberal durante uma balada que encontrou o ator Rodrigo Simas. O ex-BBB afirmou que estava aberto a novas experiências e apontou que a presença de Agatha Moreira, namorada de Simas, barrou a investida.

"Eu encontrei ele numa festa, e eu estava um tanto quanto aberto a novas experiências. Mas ele estava com sua namorada e realmente eu me coloquei no meu lugar e segui minha vida", disse, no canal do YouTube dele.

Ex-marido de Bianca Andrade, a Boca Rosa, Fred elogiou o encontro com Rodrigo Simas, mas não deixou claro se de fato tentou uma ficada com o ator.

Recentemente, Rodrigo Simas se declarou pertencente a comunidade LGBTQIAP+. "Eu nunca expus isso, mas sou um homem bissexual. É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora", disse ao Extra.