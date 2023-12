Reprodução/Instagram Mirella Santos recusa 'Farofa da GKay' e explica motivo: 'Medo'

Resguardada! A influenciadora Mirella Santos conversou com os seguidores nesta segunda-feira (4) e explicou o motivo de deixar de ir na 'Farofa da GKay'. A ex-participante de "Ilha Record" está grávida e já exibe o barrigão nas redes sociais.



Em declaração no Instagram, Mirella revelou que ela e o noivo Gabriel Farias não acompanharam o restante da turma, que inclui a irmã gêmea Mariely Santos e MC Loma.

"Quero me resguardar, quero ficar mais quietinha, fiquei com medo, João Matheus pegou covid. Ultimamente, depois da festa de Paloma, eu fiquei morrendo de medo, pensativa, Deus me livre. Estou vendo entrar com bastante surto, todo mundo com covid, aí fiquei com medo por estar grávida e para proteger Luna mesmo. Aí esse ano eu não irei. Gostaria de ir, eu convoquei o bonde todinho, o povo [falou] 'Menina, mas você tá grávida' e eu disse 'Não quero nem saber, eu vou'... Depois, fiquei com medo e decidi assim não ir", revelou.

Apesar de não seguir os amigos, Mirella deixou registrado que a acompanhará o evento através das redes sociais.

"Vai ficar eu e vocês aqui, doidinha, atualizando minha gente, porque hoje, amanhã e depois de amanhã eu não vou parar de atualizar o Instagram", brincou.