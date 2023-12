Reprodução Huck é detonado após 'elogio' a Thiaguinho e atual: 'Deselegante'

O episódio do 'Domingão' do último domingo (3) registrou um suposto climão entre o cantor Thiaguinho, a ex-mulher Fernanda Souza e a atual namorada Carol Peixinho. Após comentário de Luciano Huck comparado os dois relacionamentos, internautas criticaram a postura do apresentador.

Amigo pessoal de Luciano, o pagodeiro Thiaguinho foi o convidado especial do episódio. Durante o programa, o apresentador deixou a discrição e acabou comparando o antigo e o atual relacionamento do músico.

"Fui padrinho do casamento de Thiago e de Fernanda, e tenho enorme carinho, gosto muito. Mas encaixar, encaixar mesmo, encaixou aqui. Sou muito feliz que vocês se encontraram. Cada vez que chego mais perto de você, gosto mais. Acho que você fez um bem para ele, e ele fez um bem para você", declarou.

Nas redes sociais, internautas telespectadores se mostraram incomodados com a atitude do apresentador Luciano Huck.

"Que coisa horrível o Huck falar que foi padrinho do Thiaguinho e da Fernanda mas é agora que ele acertou, se referindo a nova namorada/ esposa. Sinceramente não sei", avaliou uma.

"Achei bem deselegante do Luciano Huck falar do Thiaguinho e da Carol 'Eu fui padrinho dele e da Fernanda, adoro demais, mas encaixar, encaixou aqui' cara. Pra quê? É só falar 'vocês formam um casal lindo' ponto. Tá bom. Não precisava falar isso da Fernanda", criticou outra.

"Que energia constrangedora essa do Thiaguinho no Huck com a esposa e eles falando do tempo que ele tava com a Fernanda", comentou um terceiro.

"Que desnecessário o Luciano Huck comparando os relacionamentos do Thiaguinho 💀... O dia que as pessoas aprenderem a elogiar algo sem desmerecer o outro, o mundo explode #Domingão", apontou outra.