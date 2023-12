Reprodução/Instagram MC Cabelinho anuncia pausa na carreira

O MC Cabelinho publicou em seu perfil que irá se afastar das redes sociais para cuidar da sua saúde física e mental. “Agora tá na hora de tirar um tempo pra mim, cuidar da minha saúde física e mental… graças a Deus minha agenda de shows tá lotada mas vou fazer de tudo pra me cuidar bastante diante dessa correria” escreveu o cantor. Ele também agradeceu e disse que vai manter os fãs informados.

“To feliz de ter entregado esse trabalho para vocês (carta aberta). Eu confesso que tava muito ansioso para colocar esse sentimento nas ruas. Ano que vem eu lanço mais um disco e quero fazer isso com calma, pois sei o quanto isso é importante e requer atenção. Acabei de entregar uma temporada linda no programa TVZ no canal Multishow e to me sentindo muito honrado pela oportunidade que tive e orgulhoso demais do trabalho que fiz. Obrigada a todos envolvidos. Agora tá na hora de tirar um tempo pra mim, cuidar da minha saúde física e mental… graças a Deus minha agenda de shows tá lotada, mas vou fazer de tudo pra me cuidar bastante diante dessa correria. Mantenho vocês informados por aqui com agenda de shows e lançamentos futuros. Fiquem com Deus, amo meus fãs", disse o artista em comunicado.