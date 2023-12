Reprodução/Instagram Florence Pugh foi atingida por pulseira na CCXP

Neste domingo (3), enquanto divulgava #DunaParte2 ao lado do elenco do longa, na #CCXP, Florence Pugh foi atingida no olho por uma pulseira arremessada por um fã. Austin Butler, que estava ao lado da atriz, tentou entender o que houve e se preocupou com Florence, assim como os demais. Nas redes sociais, internautas que foram ao evento explicaram o que teria acontecido.