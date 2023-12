Reprodução/Instagram De bandana, Bel Marques casa o filho

Bel Marques não abandonou seu figurino típico nem no casamento do filho. De bandana, o cantor entrou na igreja para a cerimônia. O cantor Rafa Marques, filho de Bell Marques, oficializou sua união com a influenciadora digital Pati Guerra em uma cerimônia deslumbrante na Igreja da Vitória, em Salvador.

O casal encantou as redes sociais ao compartilhar registros do casamento, que reuniu amigos e familiares para celebrar o amor.