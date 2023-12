Reprodução/Instagram "Matando a curiosidade alheia", disse Barbara Evans ao mostrar corpo pós-parto

Bárbara Evans mostrou a transformação do corpo seis dias após o parto dos gêmeos Álvaro e Antônio, frutos de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro. Álvaro e Antônio nasceram no último dia 27, após uma gestação de 34 semanas e três dias. Bárbara e Gustavo também são pais de Ayla, de 1 ano e 7 meses.



Na frente do espelho, ela se filmou de frente e de perfil, mostrando as formas. Bárbara explicou ainda que os pontos roxos são devido à injeção tomada e que o local onde recebeu a anestesia está inchado. "Matando a curiosidade alheia", escreveu na legenda.