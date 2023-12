Reprodução/Instagram Paulo Vilhena se casa com Maria Luiza Silveira

Em uma cerimônia discreta e com a presença de amigos e família, foi realizado neste sábado (2) o casamento do ator Paulo Vilhena com Maria Luiza Rodrigues. Os dois, que foram pais em agosto desse ano da pequena Manoela, oficializaram a união na Paróquia São Pedro e São Paulo, em São Paulo, quando também foi realizado o batizado da pequena Manu.

Amiga de longa data de Paulinho Vilhena, Fernanda Rodrigues postou nas suas redes sociais imagens do momento.

Reprodução/Instagram Fernanda Rodrigues no casamento de Paulo Vilhena e Maria Luiza Silveira