Reprodução/Instagram Bianca comemora alta total após acidente de carro

A influencer e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, fez um post no instagram na tarde deste sábado (2) para comemorar sua alta total, após ter sofrido um acidente de carro um mês atrás na Via Dutra, no Rio de Janeiro. No vídeo, ela aparece tirando o colar cervical e, em seguida, toda produzida para acompanhar o show de Ludmilla.



"FINALMENTE RECEBI ALTA 100% (tchau colar cervical). Hoje, dia 2 completa exatamente um mês do dia mais difícil da minha vida, mas que me fez renascer. É dia de comemorar A VIDA! Nada mais justo que ser NO MEU PAGODE FAVORITO DO PLANETA: NUMANICE. Eu sou mt SORTUDA mesmo! Tenho que admitir! Amiga @ludmilla hoje eu quero dar TRABALHO!!! Tô chegando!!", disse na legenda. Confira o vídeo.