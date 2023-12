Reprodução/Instagram Ana Hickmann está se divorciando de Alexandre Correa

Ana Hickmann está enfrentando um divórcio conturbado, após ter sofrido agressão do ex-marido, Alexandre Correa, mas ela não desanima não! Na tarde deste sábado (2), a apresentadora postou nos Stories do Instagram um momento em que aparece fazendo um brinde com outras pessoas, e na legenda deixou claro que se tratava de um "brinde à vida".



Reprodução/Instagram Ana Hickmann posta 'brinde à vida' nos stories