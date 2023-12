Reprodução SBT investe pesado para 2024; veja lista de influencers contratados

O planejamento do SBT para 2024 já mostra mudanças na grade da emissora. De acordo com um anúncio oficial, a empresa de Silvio Santos passará a ter um horário dedicado para os influenciadores apresentadores de podcast. O novo quadro foi batizado de "SBT PodNight".



A lista de novos contratados abrange o “Flow” apresentado por Igor Coelho; “Venus” com Yasmin Yassine e Criss Paiva; “PodDelas” comandado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta; “Podcast Papagaio Falante”, com Sérgio Mallandro e Renato Rabelo e “Inteligência Ltda.” por Rogério Vilela.

Os episódios do programa serão exibidos no SBT PodNight. A novidade chega junto com a recem contratação de outros sucessos da internet, como Virginia Fonseca, Regina Volpato e Luccas Neto.

As atrações são parcerias com outros estúdios solidificados no mercado do audiovisual, representando entrevistas sem roteiros com grandes nomes da mídia, estilo conversa solta. O objetivo é inserir sucessos da internet na programação, caracterizando uma comunicação multiplataforma e trazendo o conceito interativo, democrático e moderno para a grade.