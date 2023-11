Reprodução Filha de Mingau

Nesta quinta-feira (30), a influenciadora Isabella Aglio publicou pela primeira vez a foto do baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, internado na UTI. O artista segue sob cuidados médicos desde o dia 2 de setembro, quando foi baleado na cabeça por criminosos.



No perfil do Instagram, Isabella publicou o vídeo em que o pai consegue movimentar a mão, sinalizando um 'joinha'. "Toda vitória é muito comemorada", escreveu.

A jovem também atualizou o quadro de saúde do baixista. Segundo ela, Mingau segue na UTI tratando uma infecção pulmonar.

"A ansiedade toma conta de mim, mas eu sei que o caminho é longo e preciso de paciência", disse Isabella, que também chamou atenção para a vaquinha movida para arcar com o tratamento médico do pai. "Queria lembrar a todos que ainda precisamos de ajuda".

Pela primeira vez desde a internação, a influenciadora publicou uma foto do músico na UTI. A imagem mostra a filha conversando com o pai, que a olha emocionado.

"Tem risada e alegria, mas também tem bastante choro... tô fazendo tudo que posso, paizinho. Tudo vai ficar bem, prometo", dedicou.

O que aconteceu com Mingau?

Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça no sábado (2), em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico do Ultraje A Rigor e um amigo passavam em uma área de tráfico da cidade, a Praça do Ovo, na Ilha das Cobras, quando o carro deles foi alvo de tiros.

O amigo de Mingau contou à Polícia Civil do Rio de Janeiro que os dois estavam indo fazer um lanche, quando o carro foi alvejado pelos criminosos. Outros, no entanto, informaram à polícia que ele estava indo comprar drogas em uma comunidade na hora dos tiros. Um suspeito foi preso, enquanto outros três foram identificados e estão sendo procurados. As autoridades ainda investigam o que motivou o crime.

Mingau foi atingido do lado esquerdo da cabeça. A bala atravessou o cérebro e saiu. De acordo com os médicos, a área atingida é responsável por algumas funções motoras, de linguagem e da visão. Por isso, o músico foi submetido a procedimentos como fisioterapia motora e respiratória, para evitar complicações neurológicas. Ele também passou por cirurgias, uma delas para controlar a pressão do crânio.