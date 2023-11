Uso de laxante

A atriz Bruna Marquezine surpreendeu ao revelar a batalha contra pressões estéticas. Em 2018, a jovem relatou ter tomado laxante todos os dias por três meses após questionarem o corpo dela. "Achava que tinha que emagrecer de qualquer jeito.(...) Com tudo isso, eu tive depressão. Por questões de autoestima, não me aceitar, não me achar bonita o suficiente, consequentemente não me achava boa o suficiente", declarou.