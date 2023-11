Quem é Du Nunes, cabeleireiro de famosos que se casou com Duda Reis?

Outros relacionamentos

Esse é o terceiro relacionamento público de Duda Reis depois que ela se divorciou de Nego do Borel. Ela se separou do funkeiro em dezembro de 2020. Em seguida, a influencer também teve um relacionamento de dois meses com o empresário Bruno Rudge, que é 18 anos mais velho. Já, no ano passado, namorou André Luiz Frambach, atual noivo de Larissa Manoela.