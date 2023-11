Reprodução/Instagram Rachel Sheherazade e Danielle Winits curtem juntas show de Taylor Swift em SP

Rachel Sheherazade surgiu bastante animada em seus stories nas redes sociais, na noite de sábado (25), ao curtir o show da cantora Taylor Swift, em São Paulo. E a jornalista estava acompanhada da atriz Danielle Winits, ex-mulher de André Gonçalves, que está confinado na sede do reality show da Record.

Danielle, que publica seus vídeos do show se divertindo cm os filtros da rede social, brinca quando a jornalista diz não conseguir fazer o mesmo. “Você é linda de qualquer jeito”, argumenta a triz. Rachel, então, complementa: “Aqui é vida real. Gente, não acreditem nos filtros”.

Curiosamente, Rachel Sheherazade talvez não pudesse estar presente no show do The Eras Tour, caso não tivesse sido expulsa de “A Fazenda 15” ainda nas primeiras semanas. A jornalista era apontada como uma das favoritas ao prêmio na ocasião.

O primeiro show da @taylorswift13 a gente nunca esquece e realmente foi inesquecível. ✨



E vocês meus amores, o que acharam de ver a mami no #TheErasTourSP ? 🫶🏻💽 pic.twitter.com/0IeRhn1rbi — Rachel Sheherazade 🧚🏼‍♀️ (@RachelSherazade) November 26, 2023