Família

Enquanto vivia a ascensão na música, Nattan foi surpreendido com o diagnóstico da mãe, Rosilene Santos com um câncer do colo do útero. "No início foi muito pesado, porque eu estava muito feliz que as coisas estavam acontecendo na minha vida. Mas eu sempre fiz tudo voltado para a minha mãe, tudo que eu faço é por ela. A pessoa que mais me fortaleceu em tudo estava doente, então, foi muito difícil", contou ele ao iG Gente.