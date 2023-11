Reprodução/IMDB Freddie Mercury

Nesta quinta-feira (23), um fã-clube de Freddie Mercury divulgou, nas redes sociais, as últimas fotos que o cantor tirou antes de morrer, em 1991. Nos registros, o vocalista do Queen posou ao lado dos gatos no jardim de casa.



De acordo com as informações do perfil, no One Garden Lodge, jardim do cantor em West Kesington, em Londres. Ele pediu para o parceiro, Jim Hutton que as fotos fossem tiradas de longe porque não estava seguro com a aparência.



Reprodução Fotos raras mostram Freddie Mercury, do Queen, em casa, semanas antes de morrer

Os registros foram feitos em 28 de agosto de 1991, três meses antes da morte do cantor. Ele morreu no dia 24 de novembro, por complicações da AIDS.

Reprodução As fotos de Freddie Mercury foram tiradas no jardim de casa









































