Thiago Gagliasso debocha ao filmar funcionários negros: 'Da Suíça'

Após ser acusado de racismo pela cantora Ludmilla nesta quinta-feira (23), o deputado estadual do Rio de Janeiro Thiago Gagliasso rebateu o relato da artista exibindo os funcionários públicos negros do gabinete dele.

"Acuse-os do que você faz e chame-os do que você é. Vou mostrar para vocês o gabinete do racista...", disse o irmão de Bruno Gagliasso.

No vídeo publicado nos Stories do Instagram, Thiago mostra os funcionários que trabalham no gabinete dele. Em determinado momento, ao exibir essas pessoas negras, ele debocha ao dizer que elas vieram "diretamente da Dinamarca, da Suíça".

"Não sou racista, tenho até uns funcionários negros"



Mais cedo, Ludmilla revelou ter sido chamada de "macaca" por Thiago Gagliasso em uma festa. "Pô mano, tanta mina gata nesta festa e você está com essa macaca?", teria dito Thiago para um amigo da cantora.

Pessoas presentes na ocasião teriam tentado menosprezar a atitude racista do deputado, dizendo que ele fazia uso de substâncias ilícitas e passava dos limites. No vídeo, Ludmilla sinaliza a situação com uma fungada de nariz.

