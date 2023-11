Reprodução/ Instagram Mateus Carrieri é diagnosticado com broncopatia respiratória

Nesta quinta-feira (23), Mateus Carrieri contou, nas redes sociais, que teve que passar pelo pronto socorro no Hospital Santa Paula, em São Paulo. O ex-peão foi diagnosticado com broncopatia respiratória e se recupera em casa.

Ele anunciou que estava no hopital com um quadro de broncopatia respiratória na última quarta-feira (22). Hoje, ele explicou mais sobre o estado de saúde.



"Ontem fiz um post falando que estava no Pronto Socorro do Hospital Santa Paula. Estou com uma broncopatia respiratória. Tem que cuidar para não virar pneumonia. Muita tosse, catarro, chiado no peito, fico ofegante por qualquer coisa. Mas já estou medicado com antibiótico, corticoide", disse ele, no Instagram.



Em seguida, Carrieri tranquilizou os fãs. "Estou bem, me sentindo bem. Não tive febre. Agora é só melhorar, porque no fim de semana tem teatro", explicou.



A broncopatia respiratória é uma inflamação nas pequenas vias aéreas, chamadas de bronquíolos, e dura, em média, de uma a duas semanas.

