Reprodução/Instagram Dulce María, do RBD, usa bota dada por Joelma em último show no Brasil

Antes do show do RBD deste domingo (19), Joelma presenteou Dulce María com um par de botas do Brasil, e a cantora resolveu usar durante a apresentação. Depois de Joelma ter tido seu hit do momento cantado por Christian Chávez durante um dos shows do RBD, a cantora teve seu nome associado ao grupo mexicano mais uma vez. Dulce María usou o presente dado por Joelma em um de seus looks.

Dulce calçou uma bota presenteada pela voz de "Voando Pro Pará" com a bandeira do Brasil estampada nela. Nas redes sociais, o empresário da cantora, Ariel Quirino, agradeceu Joelma pelo presente.