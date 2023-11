Briga com ladrão e gastos: fãs fazem loucuras por Taylor Swift

Briga com ladrão

O DJ Firmino, um "swift", como são chamados os fãs de Taylor Swift, de 33 anos, viralizou nas redes sociais ao contar que brigou com assaltantes para conseguir comprar o ingresso do show da cantora no Brasil. Ele foi abordado por criminosos, enquanto esperava na fila da pré-venda, e se recusou a dar o cartão de crédito. O cartão era necessário para a compra dos tickets. O fã, então, foi agredido com uma garrafa de vidro pelos bandidos e se recusou a sair da fila para ir ao hospital.