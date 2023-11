Reprodução/Instagram Jade Seba e Bruno Guedes deixam maternidade com filho caçula

Jade Seba e Bruno Guedes deixaram a maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com filho caçula, Liam. O menino nasceu na noite de sexta-feira (17). Eles estavam acompanhados pelo filho mais velho, Zion, de 4 anos. "Agora somos 4", escreveu ao postar o momento no Instagram.

O bebê nasceu de parto normal e foi descrito como um momento "inesquecível nas nossas vidas", nas palavras da influenciadora. "Foi intenso, foi lindo e foi especial, do jeitinho que Deus já havia deixado preparado para nós”, disse ela, contando que Zion está animado com o irmãozinho.