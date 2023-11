Rafael Strabelli/Espaço Unimed Palco em que Marisa Monte se apresentaria hoje desaba em Niterói

O show de Marisa Monte que aconteceria na noite deste sábado (18) na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ), foi cancelado após forte chuva. A ventania não perdoou nem mesmo o palco no qual a cantora se apresentaria, e a estrutura desabou. Assista no vídeo abaixo:

URGENTE Desaba parte do palco do show da cantora Marisa Monte, em Niterói. Evento foi cancelado pic.twitter.com/o8z8PGLq8Z — SBT Rio (@sbtrio) November 19, 2023

Em comunicado pelas redes sociais, a prefeitura da cidade anunciou o cancelamento: "Devido às condições climáticas adversas e atípicas, incluindo fortíssimos ventos e tempestade de raios, o show da Marisa Monte, originalmente agendado para hoje às 21h na Praia de Icaraí, foi adiado. A decisão visa garantir a segurança do público e dos artistas".



Segundo informações, não houve feridos. "A nova data e eventuais procedimentos serão divulgados em breve", acrescentou a nota.

Informações detalhadas sobre a nova data e eventuais procedimentos serão divulgadas em breve. Agradecemos a compreensão de todos. — Prefeitura de Niterói (@NiteroiPref) November 18, 2023

