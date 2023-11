Reprodução/ Instagram Marcello Novaes teria terminado com influenciadora 35 anos mais nova, Saory Cardoso

O namoro do ator Marcello Novaes, de 61 anos, com a ex-Dé Férias com Ex Saory Cardoso, de 26, teria chegado ao fim. Os dois pararam de seguir nas redes sociais e postaram indiretas, chamando a atenção dos internautas.



"Ao impor limites, você descobre se é amado ou apenas útil", dizia o texto publicado pelo ator.



A influenciadora e modelo também postou uma mensagem. Ela citou um trecho da música "Felicidade" de Marcelo Jecci: "Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir, também, e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem".



Os dois estavam juntos desde o início do ano. Antes de Marcello Novaes, Saory já tinha namorado um homem mais velho, o ator Eduardo Galvão, que tinha 34 anos a mais do que ela e morreu em 2020.

A influenciadora participou da segunda temporada do reality "De férias com o ex". Além disso, em 2019, foi apontada como affair de Neymar.



Marcello, por sua vez, foi casado com a atriz Leticia Spiller, com quem tem um filho, Pedro Novaes, de 26 anos. O ator também teve um filho do relacionamento com a empresária Sheyla Beta, o cantor Diogo, de 28.



