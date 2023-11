Michael Jordan

A casa do renomado jogador de basquete Michael Jordan foi alvo de invasão em abril de 2023, de acordo com informações divulgadas pela revista americana People. A polícia foi acionada após um roubo ser reportado no endereço localizado no bloco 2700 da Point Drive. Um homem de 18 anos foi preso no local e acusado de três contravenções, incluindo invasão criminosa de residência ocupada e danos criminais à propriedade. Ele foi liberado após pagar fiança.