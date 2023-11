Reprodução/Globonews Jorge Pontual é comentarista no Globo News Em Pauta

A GloboNews divulgou nas redes sociais a retratação do jornalista Jorge Pontual, acusado de minimizar o ataque de Israel a um comboio de ambulâncias perto do maior hospital da Faixa de Gaza, na última sexta-feira (3).

Na edição do jornal "Em Pauta", do canal a cabo, o comentarista disse que Israel "tem o direito de atacar terroristas do Hamas", além de "alvejar seus inimigos". Ele também ironizou aqueles que acusam o estado israelense de praticar crimes de guerra.

"Saiu um comboio de ambulâncias do Hospital Shifa, no norte de Gaza, que segundo Israel embaixo desse hospital fica o centro de comando do Hamas, em túneis, saiu um comboio de ambulâncias levando feridos para o Egito. Israel já tinha avisado que se tivesse gente do Hamas nessas ambulâncias atacaria, e não deu outra. Israel atacou uma das ambulâncias e disse que matou homens do Hamas que estavam fugindo nessas ambulâncias. E aí foi aquela grita internacional: 'Israel ataca hospital, Israel ataca ambulâncias, Israel cometeu mais um crime de guerra', mas atacar combatentes, terroristas do Hamas, é um direito de Israel, se eles estavam na ambulância, infelizmente era isso que Israel tinha que fazer, alvejar esses seus inimigos. Agora, era um comboio de ambulâncias e aí ficaram feridos pessoas que estavam perto, morreram pessoas que estavam perto, que não eram do Hamas, isso é um exemplo de como é complicada essa situação", analisou o comentarista.

É inaceitável. É vergonhoso. É assustador. Comentarista da Globo News, Jorge Pontual, vem se notabilizando por uma postura manipuladora e covarde sobre a guerra no Oriente Médio. Uma coisa é condenar os atos terroristas, a morte e os sequestros de civis israelenses, outra é… pic.twitter.com/D4KAGxpX30 — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) November 4, 2023









O jornalista foi criticado por internautas de relativizar a morte de civis em Gaza. Entre as autoridades que se manifestaram, está o ministro chefe da Secretaria de Comunicação do Planalto, Paulo Pimenta, que chamou a fala do jornalista de "inaceitável".



O jornalista, então, se pronunciou em relação às críticas e falou diretamente o ministro.

"Ao comentar o ataque a uma ambulância na Faixa de Gaza, minha intenção foi a de dar versão de Israel. Admito que não fui feliz, pois a muitos pareceu um endosso. Isso seria impossível, ninguém tem informações seguras sobre o que lá se passa. De certo, apenas um fato: os palestinos de Gaza vivem uma tragédia, com muitas perdas civis, que lamento profundamente. Peço desculpas por não ter deixado isso claro", escreveu Pontual nos Stories do Instagram, marcando Paulo Pimenta. A postagem foi republicada pela conta da GloboNews na rede social.

O jornalista @JorgePontual publicou no Instagram um esclarecimento sobre comentário feito por ele. #globonews pic.twitter.com/pA9Hh80gj8 — GloboNews (@GloboNews) November 4, 2023









