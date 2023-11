Reprodução/Instagram Anitta e Matuê levaram prêmios no MTV EMA

"Sem palavras pra agradecer ao prêmio BEST LATIN no EMA. Muito amor e gratidão a todos", escreveu Anitta em seu Twitter para comemorar o prêmio recebido neste domingo (5).

Apesar de não ter acontecido a cerimônia, Anitta vence na categoria “Best Latin”, no MTV EMA, no qual concorria com Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma, Rosalía e Shakira. Já Matuê levou a categoria de “Melhor Artista Brasileiro”.

A premiação aconteceria este ano em Paris, França, porém, precisou ser cancelada por medidas de segurança devido ao conflito entre Hamas e Israel.

