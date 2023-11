Reprodução / Instagram Kourtney Kardashian e Travis Barker

Kourtney Kardashian deu à luz seu primeiro filho com o baterista Travis Barker, segundo a revista People, que afirma ter conseguido a confirmação com fontes próximas ao casal.

Eles fizeram um chá de revelação em junho, dando a notícia de que esperavam um menino.

Kourtney já é mãe de Mason, Penelope e Reign, do relacionamento com Scott Disick. Já Travis é pai de Landon e Alabama, da relação com Shanna Moakler.

Nome do bebê

Enquanto participava do podcast “One Life One Chance With Toby Morse”, que foi ao ar no último dia 30, o papai Travis comentou sobre um show beneficente que a Blink-182, banda da qual faz parte, faria, mas que foi cancelado.

“Há um evento beneficente para o Havaí que íamos fazer, mas é a semana em que Rocky nascerá”, disse ele revelando o nome do herdeiro.

“Rocky 13 Barker”, acrescentou o apresentador enquanto o baterista repetia: “Rocky 13 Barker”. “Que nome difícil, cara”, brincou Toby.

