Marvvila, cantora que participou do "BBB 23", da TV Globo, sofreu um ataque racista em suas redes sociais neste sábado (4). A artista denunciou a agressão em seu perfil do Instagram.

“É isso, seremos”, escreveu ela em uma publicação, com a bandeira do Fluminense. Neste sábado o time tricolor joga contra o argentino Boca Juniors, na final da Libertadores, no Rio de Janeiro.

Nos Stories, a pagodeira exibiu o comentário preconceito de um torcedor do Boca que escreveu um emoji de macaco. “Sai pra la, seus racistas”, escreveu ela, ao exibir o print.

O ataque logo foi notado pelos fãs e seguidores de Marvilla que se posicionaram contra a situação. “Que nojo desses racistas”, comentou uma seguidora. “Simplesmente, um absurdo acontecer isso”, disse outra.

