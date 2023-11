Reprodução/Instagram 04.11.2023 Marcelo Cady pendurado em corrente de âncora de navio

Marcelo Cady, de 14 anos, primogênito de Ivete Sangalo, está cada vez mais envolvido com atividades esportivas. Na última sexta-feira (3) ele surpreendeu seus seguidores no Instagram com uma atitude radical que preocupou, inclusive, sua mãe famosa.

O adolescente compartilhou um post em que aparece pendurado em uma corrente de um navio ancorado na orla de Salvador. A peça de ferro do cargueiro tem mais de 30 metros de altura.



"Favor entrar em contato com a mãe", escreveu Ivete Sangalo no comentário. A mamãe coruja também elogiou o filho: "Belíssimo".

Além da cantora, outros famosos e familiares tambám reagiram. "Muito lindo", escreveu Cláudia Leitte. "Ivete rancou o coro quando chegou em casa, aposto. Oh coragem!", escreveu um fã. Regina Casé manifestou: "Que foto linda! Que cara lindo!".

