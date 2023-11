Reprodução/Instagram Fernanda Lima celebra os 4 anos da filha

Fernanda Lima compartilhou, neste sábado (4), registros do aniversário de 4 anos da filha mais nova, Maria Manoela. Além da aniversariante, a apresentadora, de 46 anos, também é mãe dos gêmeos João e Francisco. Os três são frutos do relacionamento com o ator Rodrigo Hilbert, de 43. Na legenda, Fernanda escreveu:

"Minha filha completou 4 anos e parece que o mundo girou mais rápido desde então…foi o nascimento dela, logo veio a Covid ,que logo levou meu pai …mudanças internas geográficas e profissionais…meus meninos virando homens, crise climática se agravando ,guerras e mais guerras….restou o amor, esse que se multiplica, transborda, acolhe,acalenta e acalma. Sem ele, nem sei…

A festinha dela foi simples , bem simples. Ela pediu amigos , brigadeiros e unicórnios .Aliás, de onde saíram os unicórnios que viraram essa febre mundial ? Onde vivem ? O que comem? Quem virá depois deles? À minha flor , todo o amor e obrigada por me fazer sorrir ,esperançar e amar ainda mais ❤️obrigada meu amor @rodrigohilbert ,por ser um pai tão profundo."