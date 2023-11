Reprodução/Instagram Carolina Ferraz compartilha momentos do casamento da filha Valentina

Valentina, filha mais velha da atriz Carolina Ferraz, se casou, e ela compartilhou momentos no Instagram. Na legenda, Carolina não escondeu a emoção: "Minha filha linda se casou há alguns dias e não consigo traduzir minhas emoções em palavras… Muitas alegrias aos noivos nessa nova etapa da vida, meu coração será sempre seu e da sua nova família que se inicia. Love you two guys", escreveu.