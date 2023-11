Reprodução/Instagram Travis Barker e Kourtney Kardashian

Travis Barker e Kylie Jenner foram vistos chegando a um hospital em meio a especulações de que Kourtney Kardashian teria dado à luz o bebê Rocky, primeiro fruto do relacionamento entre a empresária e o baterista do Blink 182.

As imagens foram divulgadas pelo site TMZ , e mostram Travis refletido no espelho retrovisor do carro, que estacionava no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles, na tarde dessa quinta-feira (2).

Algum tempo depois, em outro carro, é possível ver Kylie chegando ao mesmo hospital. Fontes disseram ao TMZ que a própria Kourtney teria chegado ao hospital na segunda-feira (30), mas não há nenhum registro do momento.

Os rumores se fortaleceram graças a um comentário feito pelo baterista em uma participação no podcast One Life Once Chance with Toby Morse. Na ocasião, Travis disse que o nascimento do filho estaria previsto para “o Halloween ou, tipo, a primeira semana de novembro”.

A ausência do casal em seus respectivos perfis nas redes sociais fez com que os faz começassem a especular que o bebê teria, de fato, nascido. “Você e Travis estão muito inativos, sinto que o bebê nasceu”, comentou um usuário em uma postagem de Kourtney. “Rezando para que tudo corra bem antes e durante o nascimento do bebê”, escreveu outro.