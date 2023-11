Reprodução/Instagram Lexa posta vídeo romântico com novo namorado

Tá apaixonada! Lexa compartilhou com os seguidores nesta sexta-feira (3) um vídeo no Instagram em que aparece em vários momentos ao lado do novo namorado, o ator Ricardo Vianna. “Pisciana né, mores?! Bora ser feliz! Conheci esse gato em Noronha e peguei pra mim”, escreveu a cantora, ao compartilhar uma série de registros com o boy.

Eles assumiram o namoro há duas semanas, mas se conheceram, pelo que ela deu a dica, há pelo menos um mês, quando Lexa fez uma viagem a Fernando de Noronha com os amigos.