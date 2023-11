Reprodução/Instagram Túlio comemora 6 anos de namoro como 'enfermeiro' de Fátima, que está com o pé quebrado

Fátima Bernardes e Túlio Gadelha estão comemorando 6 anos de namoro e, desta vez, será com a apresentadora de pé quebrado. Ela se contundiu dançando e Túlio, que mora entre Recife e Brasília, chegou ao Rio para lhe fazer companhia. No Instagram, o político registrou o momento. "Nossa comemoração dos 6 anos, promete. Em casa e com o pé quebrado pra cima. Tudo ótimo pra quem já comemorou com o braço na tipoia. O que vale é que meu enfermeiro chegou e estamos juntos. #cadaminutoimporta", escreveu ele.



Nos stories, Fátima detalhou o acidente: "Foi só uma pirueta mal feita na aula de dança. Logo, logo, estarei 100%", garantiu. Nos comentários de sua publicação, Túlio comentou o ocorrido. "Aprontando quando eu estava fora. Foi fazer uns giros dançando, quebrou um ossinho do pé", explicou.