Quase morte e namoro: as revelações de Matthew Perry

Prefácio assinado por Lisa Kudrow

O prefácio do livro é assinado por Lisa Kudrow, que interpretou Phoebe em "Friends". "Como anda o Matthew Perry? Desde que começaram a me fazer essa pergunta, esse foi o principal questionamento que ouvi ao longo dos anos. Mas a verdade é que eu não sabia muito bem como andava o Matthew", iniciou ela. "Eu me concentrava em Matthew, que me fazia rir todo dia [...] Ele sobreviveu ao impossível, mas até hoje eu não tinha a menor ideia de quanta vezes escapou por pouco. Estou feliz por você continuar aqui, Matty. Parabéns. Eu te amo", completou, em outro trecho.