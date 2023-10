Divulgação Padre Reginaldo Manzotti





O Padre Reginaldo Manzotti passou por uma cirurgia na coluna, na manhã desta segunda-feira (30), após sentir fortes dores. O procedimento cirúrgico foi realizado em Curitiba (PR).

Padre Reginaldo estava sentindo fortes dores na coluna e após exames e laudos mais aprofundados, os médicos decidiram pela cirurgia.

A cirurgia terminou por volta das 11h50, com sucesso, segundo a equipe do Padre, que segue internado no Hospital e pediu a ajuda dos fãs. “Olá, pessoal. Como vocês acompanharam nos últimos tempos, tenho sofrido com fortes dores nas costas e hoje, foi o momento que Deus reservou para eu cuidar da coluna e da saúde, através de uma cirurgia. Rezem por mim. Obrigado. Deus abençoe”, escreveu Manzotti.