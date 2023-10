Reprodução Instagram - 30.10.2023 Danilo Santos de Miranda

Morreu no último domingo (29) Danilo Santos de Miranda, sociólogo, filósofo e ex-seminarista, aos 80 anos. O motivo do falecimento ainda não foi divulgado pela equipe médica que o acompanhava.



O velório acontece nesta segunda-feira (30), às 10h, no Sesc Pompeia. Já a cremação se dará no cemitério Horto da Paz, em Itapecerica da Serra, às 17h. Miranda estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o início do mês.



Tido pela classe artística com mecenas brasileiro, ele foi o responsável pela direção de uma das entidades culturais mais famosas do país: o Sesc. Como diretor ao longo dos últimos 40 anos, ele expandiu o setor cultural e fundou unidades por diversos estados do Brasil.



“Neste momento de grande consternação para todos nós, em nome da Presidência do Conselho Regional e do corpo de funcionários do Sesc, prestamos nossa solidariedade e sinceros sentimentos à família e aos amigos de Danilo, e nossa homenagem ao querido diretor e companheiro”, diz o perfil da instituição através das redes sociais.

Confira a publicação na íntegra:

https://www.instagram.com/p/CzBXwiTO_x_/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==